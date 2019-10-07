蔡英文視察馬祖國軍操演及射擊實況 頒發加菜金

2019-10-07 14:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日前往馬祖視導「陸軍航特部兩棲偵察營偵3連」及「陸軍南竿守備大隊混砲連」，並親自頒發加菜金予部隊官兵，感謝國軍弟兄姐妹的辛勞付出。

總統首先抵達「陸軍航特部兩棲偵察營偵3連」，聽取部隊任務及裝備介紹，並視導蛙人操及綜合格鬥操演，隨後前往「陸軍南竿守備大隊混砲連」，視導國軍M1型240公厘榴砲射擊操作實況。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴、立法委員陳雪生、連江縣長劉增應及議長張永江等均陪同總統視導。

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