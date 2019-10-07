韓國瑜告黃光芹、賴坤成 北檢開庭韓未到

2019-10-07 14:14

〔記者黃捷／台北報導〕高雄市長韓國瑜今年8月間，因忍受不了資深媒體人黃光芹、民進黨前立委賴坤成在臉書、政論節目上的「狂轟猛炸」，決定不再愛與包容，委託律師向台北地檢署遞狀告兩人妨害名譽。台北地檢署今天上午傳韓開庭，但韓未到，僅由洪姓委任律師到庭陳述。

據悉，韓國瑜此次提告並未親自到場按鈴，先前是由委任律師到北檢遞狀，由於黃光芹、賴坤成多次在政論節目、臉書發言，今天開庭目的就是為了確認韓國瑜的提告範圍。

韓國瑜因被拍到在峇里島爽打麻將，捲入「打麻將、抱女人」風波，黃光芹、賴坤成2人更上政論節目加碼爆料，內容包括「韓國瑜不只吃喝賭，那還剩什麼？那就嫖嘛！」、「韓國瑜會在酒店背心經取悅陪酒小姐，一手念經，另一隻手就要問黃光芹了」等等；此外黃光芹更在臉書上接連發表「你所不知道的韓國瑜系列」等文章批評韓。

韓國瑜競選總部8月間發聲明，認為台灣珍貴的言論自由已經被過度濫用，有心人士藉由黑化韓來滿足各種目的，利用善良的退讓當成恣意妄為的武器，競選總部決定不再忍耐，對受傷害的市長親友也是一種保護。

而受委託的律師當時表示，賴坤成從事政治活動多年，知悉政治人物利用媒體、網路散播言論，散布力較為廣泛、強大，在發表言論之前，理應盡較高之查證義務及善意篩選，卻仍舊散播不實謠言，已涉犯妨害名譽等罪。

另外黃光芹明知其發言將透過電視或臉書等傳播媒體，仍多次公然辱罵、誹謗，導致台灣民眾對國民黨2020年總統候選人所應有之人格及名譽產生質疑，並給予負面評價，已嚴重詆毀韓國瑜市長名譽，顯具有誹謗之客觀行為及主觀故意，已涉犯妨害名譽等罪。

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