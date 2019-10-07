郭信良稱議員闖議長室罵三字經 要求7天內道歉

2019-10-07 14:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民進黨市議員郭清華因不滿南市府總預算案被市議會程委會「退回」一事，於上週五（4日）上午市議會開議前一刻，與2名民進黨議員逕行進入議長室咆哮，並痛罵議長郭信良。郭信良今天表示，當天郭清華議員到議長室大聲咆哮，並對他口出惡言辱駡，還飆罵三字經，爲維護議會尊嚴，他限一星期內道歉，否則將提告。

郭信良表示，議會是屬公務機關，各組室皆有其任務及獨立性的功能，絕不允許有動作或言語暴力行為。市議會是屬180萬市民所有，議長是代表市民管理議會的管理者，任何意圖傷害或破壞議會尊嚴者，議長有責捍衞與保護！

郭信良說，郭清華議員當天公然在議長室爆粗口、謾罵三字經的行為已嚴重傷害議會尊嚴，他個人受辱尚可忍讓，但傷及議會尊嚴等同侮辱全體市民，身爲議長責無旁貸，必當全力捍衞；因此，他要求郭清華議員於一星期內為該日的不當行為向議會公開道歉，否則議會必依法提告，以捍衛議會尊嚴，並向全體市民交待！

郭清華為台南市安南區選區的民進黨議員，與郭信良同樣來自安南區土城地區，在選舉上，彼此有競爭關係，雙方素來不睦。去年底正副議長選舉，郭清華獲民進黨提名參選副議長，而原為副議長的郭信良未獲提名，最後退黨參選議長並當選議長。

上週五市會議定期會一開始，民進黨市議員郭清華便率先發言針對市府總預算案被「退回」一事，抨擊議長郭信良恣意妄為，揚言要罷免他。郭信良與郭清華並為此在議場互嗆，「不是你說了算！」

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