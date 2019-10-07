中市立委參選人莊競程推首波政見 55歲以上免費失智篩檢

2019-10-07 13:33

〔記者張菁雅／台中報導〕今日是重陽節，台中市立委第5選區（北區、北屯區）參選人、醫學工程博士莊競程公布首波敬老、醫療政見，包括推動55歲以上民眾免費失智篩檢、設立專為老人設計的運動中心，同時引進生醫產業，結合精密機械技術，打造台中成為生醫科技重鎮。

莊競程今日在競選總部舉辦重陽敬老活動，除邀請老師教長輩跳健康操、講解避免運動傷害及保養方法，同時公布首波敬老及醫療政見。

莊競程指出，根據2017年7月內政部人口統計資料，台灣失智症人口估算已經超過26萬人，佔全國總人口1.13％，亦即每100人中即有1位是失智者。失智症成為台灣不可忽視的重要課題，因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過預先篩檢，早期發現，並作事前的預防措施，降低患病的可能性，減輕家庭負擔。

他也說，他在交大當教授時，就是專門研究老人失智症，並將預防醫學導入長照政策，因此未來他將爭取設置老人運動中心，從安全環境、專業人員的輔助及適合老人課程等方面，打造老人友善的運動環境，提升老人運動的風氣。

莊競程同時指出，台中是精密機械產業重要基地，而生物醫學就是將精密機械的技術，應用在生物系統或醫學的領域。未來他將爭取引進生醫產業進駐中部，和台中智慧機械園區相結合，同時連結運動相關產業，打造台中成為生醫科技重鎮，並為台中創造更多工作機會。

他也強調，台灣正積極推動「5+2」創新產業，今年預算619億元，其中生物醫學高達101億元經費，未來更會逐年提高，然而現任立委中，有生醫背景的立委少之又少，希望選民能選出真正專業的人士，監督政府預算執行情形，替民眾看緊荷包。

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