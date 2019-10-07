加拿大前總理明出席玉山論壇 將發表主題演講

2019-10-07 13:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕第3屆「玉山論壇」明將登場，外交部今天公開，加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）、美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德（Jose Rene Gregory D. Almendras）、印度前國家安全顧問兼外長梅農（Shivshankar Menon）與韓國前外交通商交涉部長朴泰鎬等共多國政要將與會。

台灣亞洲交流基金會明起於台北君悅酒店舉行第3屆「玉山論壇」（2019 Yushan Forum），將安排多位國際政經意見領袖發表演說，蔡英文總統明天也將與會發表演講，並歡迎各國貴賓到場。

外交部今天公開，「玉山論壇」今年度的主題演講將由加拿大前總理哈帕應邀發表，將談論他對當前國際政經變局的觀察及建言。美國國務院主管澳紐與太平洋的副助卿孫曉雅與白宮前發言人桑德斯也將在重點場次發表專題演講。

此外，日本日華懇會長、眾議員古屋圭司、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德、印度德里中國研究所諮詢委員會主席梅農、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬等貴賓也將出席相關場次發表演講或與談。

同時大會將有來自印度、菲律賓、馬來西亞、澳大利亞、印尼、越南及泰國等新南向夥伴國家的官員、學者、專家及NGO代表出席與會，估計參與人數與來賓國都將超越去年。

今年「玉山論壇」主題為「深化亞洲進步夥伴關係」，探討議題包括「佈建技術與科技夥伴關係」、「搭建亞洲人才培育夥伴關係」、「促進永續經驗夥伴關係」及「公民社會的協力實踐」等座談場次。會議期間並將發表「台印關係研究報告書」與「台灣與台商形象越南調查計劃」。

外交部說，政府期盼透過「玉山論壇」常態辦理等對話機制，深化與國際社群紐帶鏈結，分享台灣創新及進步經驗，尋求與新南向及理念相近國家進行區域連結、推展合作機會，共同為區域的繁榮及永續發展做出貢獻。

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