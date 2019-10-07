國政顧問團成員讚港警挨批 韓選辦：引述卜睿哲說法被過度解讀

2019-10-07 11:27

〔記者林良昇／台北報導〕馬英九基金會5日舉辦「哪來的芒果乾？」國安問題研討會，韓國瑜國政顧問團外交組成員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄認為香港警察的克制行動可以被讚揚，引起外界批評，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今表示，邱是引述前美國在台協會理事主席卜睿哲的說法，被過度解讀。

對於是否同意邱坤玄的說法說法，何庭歡指出，尊重香港必須有言論、集會自由的權利，不樂見暴力衝突發生，希望雙方包括港警跟港民能夠真正恢復冷靜對話跟討論，也希望長達好幾個月的紛爭能夠儘快落幕。

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