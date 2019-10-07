郭董酸李佳芬干政 侯友宜緩頰：眷屬支持家人理所當然

2019-10-07 11:13

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜妻子李佳芬昨天代夫出征，前往新北跑行程，此舉被鴻海集團創辦人郭台銘酸說「夫人干政」。對此，新北市長侯友宜今天受訪時認為，選舉過程眷屬支持家人這是很正常現象、理所當然，「都是一家人」。

媒體問說，李佳芬每站行程只停留幾分鐘像是蜻蜓點水，侯友宜說，每個候選人都有自己作戰方式、每個選擇都不一樣，都要給予尊重。

另外，媒體也問到昨天沒有和李佳芬合體碰面？侯友宜說，公開的市政行程太多，彼此之間沒有碰到面，「但彼此祝福加油打氣」。

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