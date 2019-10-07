台灣國際觀光競爭力暴跌7名次 觀光局長盼升格觀光署

2019-10-07 11:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣連續多年迎接千萬國際來台旅客，但世界經濟論壇（WEF），公布2019年旅遊觀光競爭力報告書，台灣位列第37名，衰退7個名次，遭多名交通委員會立委關切。觀光局長周永暉坦言對該名次不滿意，因為觀光局在預算、組織確實都不足，未來若組改升格為觀光署，台灣在國際觀光指標應能持續向前。

立委陳素月表示，來台國際觀光客逐年增加，但世界經濟論壇公布最新的旅遊觀光競爭力排名，台灣竟然只排第37名，下滑達7個名次，是前段班下滑最嚴重的國家。

立委陳明文表示，該項排名指出台灣在國際觀光開放程度，也就是對外觀光簽證不夠開放，另外在自然資源管理也有問題，例如國內森林遊樂區管理跨及多部會、多頭馬車式管理很有問題，並問觀光局長周永暉滿意這個排名嗎？

周永暉坦言對該名次當然不滿意，他表示，該排名使用的統計資料是2017年的資料，確實觀光局在組織、預算編列上資源都有不足，但未來組改後觀光局若升格為觀光署，可以在國際指標上往前走。

陳明文表示，觀光預算僅佔政府總預算1.7%，觀光局對台灣經濟發展有重要角色，但層級明顯不夠高，觀光局應盡快升格為觀光署，甚至觀光部會更好。

交通部政務次長王國材表示，交通部組改草案已送進立院，部分立委也表示要優先審查，交通部樂觀其成。

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