韓國瑜請假缺席總質詢？ 韓選辦：「目前」沒請假

2019-10-07 11:19

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜何時開始請假，專心選總統引起各界關切，高雄市議員陳致中爆料，韓將從10月14日或15日開始請假缺席市政總質詢，對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今表示，韓「目前」在10月14、15日沒有請假，若確定請假，會跟外界說明。

對於韓國瑜是否請假展開總統競選行程，何庭歡表示，目前沒有請假的消息，向高雄市新聞局詢問關於10月14、15日請假的部份，目前也沒有聽到這樣的消息。

而韓國瑜是否確定參加高雄市議會的總質詢？何庭歡也不說死，仍強調目前還不確定，有確定請假的話會跟外界說明。

何庭歡強調，後續競選行程安排，可能會到全台各縣市去不同的主題之旅，產業地方學習，等行程確定規劃完後，會對外界說明，最近2週，韓國瑜則以忙市政為主。

關於韓國瑜的副手人選及訪美行程，何庭歡仍重申，副手人選一定會推出符合社會期待跟民意所歸的人選，訪美行程則還沒確定，確定後再跟外界說明。

此外，對於韓國瑜妻子李佳芬昨日跑競選行程時，護衛隊成員造成媒體受傷，何庭歡說，造成媒體傷害的是地方護衛志工人士，已聯繫上，該人士非常願意出來跟媒體當面致歉，選辦非常遺憾，也表達歉意，未來會跟護衛人士溝通協調，希望避免類似情況再發生。

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