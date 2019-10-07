集遊法「化妝」怎認定違法？ 黃昭順嗆：我戴小英面具丟雞蛋算不算

2019-10-07 11:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港特首林鄭月娥宣布本月5日起實施「禁蒙面法」引發風波，由於我國集遊法第14條第6項規範，主管機關許可集會遊行時如遇「關於妨害身分辨識之化裝事項」時，「得」做必要限制，但內政部長徐國勇認為此條文可修改。不過，國民黨立委黃昭順稍早質詢時得知，相關單位依照「有無重大暴力違法行為」作為衡量依據後，質疑「那我戴小英面具丟雞蛋算不算」？

黃昭順質詢時問此法的衡量依據？徐國勇答詢表示，如沒有重大暴力違法行為，我們不該限制。黃昭順說：「不限制那就改掉啊！」徐國勇聞言回：「我不反對啊。」

黃昭順追問，何謂重大暴力？丟雞蛋算不算？徐國勇表示，要警政機關依個案處理。警政署長陳家欽表示，尊重人民集會遊行權力，會依照個案審查，有無相關情資和危害公眾安全和利益的行為。

黃昭順繼續追問，丟雞蛋是否為重大暴力行為？徐國勇先是說，會依照情資去勸導。黃對相關答覆不滿繼續追問，並說，她要讓人民知道什麼是重大暴力行為。徐聞言表示：「我們不能去鼓勵人民丟雞蛋啊！丟雞蛋當然不行，但不會因為此行為限制人民不准化妝，丟雞蛋和化妝並沒有因果關係，因為丟雞蛋不見得有化妝，有化妝的不見得有丟雞蛋！」

徐國勇也說，他無法在此說丟雞蛋可以，但會依照比例行為衡量，如構成妨礙公務會依法處理。黃昭順問，這是否依照集遊法第14條第6項處理？徐國勇聞言表示，是依照「刑法」，且這是兩回事，因果關係不一樣。

黃昭順接著問：「如果我，黃昭順丟雞蛋，戴小英（總統蔡英文）面具上街頭，這算不算？」徐國勇聞言回：「我相信你不會丟雞蛋，也不會戴小英面具啦！」黃繼續說：「我會丟雞蛋，也會戴小英面具。」徐說，他相信黃不會，因為丟雞蛋是違法行為。他重申，丟雞蛋不見得會戴面具，戴面具也不見得會丟雞蛋。兩人一陣爭辯。

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