DPP前主委薦賴神任選戰總指揮 黃先柱：尊重各方意見

2019-10-07 09:08

〔記者王俊忠／台南報導〕對於前行政院長賴清德在民進黨內總統初選敗選後展現民主風度、公開表明支持總統蔡英文連任，近來坊間盛傳蔡賴配有譜、為何還不對外公布？賴為何不參加928全代會？是否有何內情？對此，賴的台南新潮流系親密戰友、民進黨南市黨部主委黃先柱說，挑副總統是總統的職權，必須尊重小英總統的選擇決定。

曾未獲提名、離開民進黨參選市議員失利的前民進黨南市黨部主委陳進益表示，外界有聲音說是否賴前院長拿翹、不願意擔任小英副手？其實依他與賴同樣在台南從事政治工作，過去對賴的瞭解與認知，知道賴是願意工作、想做事的政治人物，不是那種想要位子的人！

陳進益認為，2020總統大選攸關台灣未來是否能持續抗拒中國威脅與破壞、繼續保有民主自由？賴也期待小英總統能順利連任，近幾個月來在行政院長蘇貞昌積極任事、勇於擔當之下，執政團隊3年來的施政成效逐漸顯現，加上韓國瑜的草包內涵、胡言亂語，台灣人民確認小英總統才是繼續引領國家前進的最佳人選，因此最近小英民調都扶搖直上、穩定領先韓達10%以上。

陳進益表示，賴清德若能擔任整體選戰的總督導、總指揮而不擔任虛位的副總統，反而更能帶動民進黨士氣、激發人民支持熱情，讓選情加溫，小英順利連任成功、國會過半。因此外界無謂臆測賴的動機意圖都是無濟於事，到底賴有宏觀胸襟、崇高心志，是想做事、不求位子的政治工作者。

對於這位「前戰友」對賴清德心志抱負的解讀，黃先柱說，民主社會，對各種聲音都參考、尊重；至於蔡要找誰配？這是小英總統的權利。因為黨中央邀請賴到美國訪問演講，賴剛好在美國留學的兒子要到英國做研究論文發表，賴會先到英國看看兒子，接著轉往美國做多場演講、回應我國僑界歡迎他的熱情，希望對民進黨的選情也有加分效果。

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