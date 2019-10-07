DPP前主委薦賴神任選戰總指揮 黃先柱：尊重各方意見
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2019-10-07 09:08

〔記者王俊忠／台南報導〕對於前行政院長賴清德在民進黨內總統初選敗選後展現民主風度、公開表明支持總統蔡英文連任，近來坊間盛傳蔡賴配有譜、為何還不對外公布？賴為何不參加928全代會？是否有何內情？對此，賴的台南新潮流系親密戰友、民進黨南市黨部主委黃先柱說，挑副總統是總統的職權，必須尊重小英總統的選擇決定。

曾未獲提名、離開民進黨參選市議員失利的前民進黨南市黨部主委陳進益表示，外界有聲音說是否賴前院長拿翹、不願意擔任小英副手？其實依他與賴同樣在台南從事政治工作，過去對賴的瞭解與認知，知道賴是願意工作、想做事的政治人物，不是那種想要位子的人！

陳進益認為，2020總統大選攸關台灣未來是否能持續抗拒中國威脅與破壞、繼續保有民主自由？賴也期待小英總統能順利連任，近幾個月來在行政院長蘇貞昌積極任事、勇於擔當之下，執政團隊3年來的施政成效逐漸顯現，加上韓國瑜的草包內涵、胡言亂語，台灣人民確認小英總統才是繼續引領國家前進的最佳人選，因此最近小英民調都扶搖直上、穩定領先韓達10%以上。

陳進益表示，賴清德若能擔任整體選戰的總督導、總指揮而不擔任虛位的副總統，反而更能帶動民進黨士氣、激發人民支持熱情，讓選情加溫，小英順利連任成功、國會過半。因此外界無謂臆測賴的動機意圖都是無濟於事，到底賴有宏觀胸襟、崇高心志，是想做事、不求位子的政治工作者。

對於這位「前戰友」對賴清德心志抱負的解讀，黃先柱說，民主社會，對各種聲音都參考、尊重；至於蔡要找誰配？這是小英總統的權利。因為黨中央邀請賴到美國訪問演講，賴剛好在美國留學的兒子要到英國做研究論文發表，賴會先到英國看看兒子，接著轉往美國做多場演講、回應我國僑界歡迎他的熱情，希望對民進黨的選情也有加分效果。

  • 民進黨前南市黨部主委陳進益認為前行政院長賴清德是明年總統大選選戰總指揮的適合人選。（記者王俊忠翻攝）

    民進黨前南市黨部主委陳進益認為前行政院長賴清德是明年總統大選選戰總指揮的適合人選。（記者王俊忠翻攝）

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