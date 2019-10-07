老虎軍團臉書粉絲團 投票一面倒「不投或下架韓」

2019-10-07 08:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郭粉組成的老虎軍團團長秦才智不滿國民黨副秘書長杜建德，接受媒體採訪指郭台銘演完了，台下不肯走，一段時間後就會被韓整合成功，在老虎軍團粉絲團辦投票，結果「2020不管我選擇是什麼，絕對不會投給韓國瑜」的最高票，若加上小老虎們自增「下架韓」、「下架韓和舔韓立委」，票數遙遙領先其他選項。

老虎軍團團長秦才智昨日在臉書粉絲團和正義老虎軍團表示，主要是針對杜建德受訪時說郭演完了，台下不肯走，一段時日後郭的支持者就會被韓國瑜整合成功，他不相信，小老虎們信嗎？國民黨活在平行時空，已經病成這樣，藥還不吃，而郭董受那麼屈辱，小老虎不能睡一覺就忘記，所以辦票選，要大家投票會不會把票投給韓國瑜。

秦才智除有設計幾個選項，郭粉也能自己增加選項投票，經一天的投票，「2020不管我選擇是什麼，絕對不會投給韓國瑜」選項獲最高票1655票；而郭粉還有自增「一定要下架韓，不能讓韓僥倖當選」、「有郭投郭，下架韓國瑜、下架舔韓立委」，各有387、344票，3項票數合計2386票，用該票數顯示郭粉不會被國民黨整合的決心。

票選的選項中有多項都是表達只要郭董、2020郭台銘選總統的選項得票分居第二和第三高，各有805和702票，合計也有1507票，若再加一些自增的「郭宋合進總統府…」、「懇求郭參選2020總統…」，或是「鞏固第三勢力，希望11月還有奇蹟」等自增項目的得票數，這些只要郭董的選項得票數相加也有1821票。

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