小英籲蔡壁如不要亂傳假消息 柯P：神經大條一點就好

2019-10-07 08:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲心腹大將、市府顧問蔡壁如，昨在公開LINE群組轉傳農場文章，質疑總統蔡英文的博士論文，截圖流出在網路引起熱議；蔡英文昨在宜蘭縣受訪時回應，不要再亂傳假訊息。對此，柯文哲今受訪卻是不以為然，反指，這就是小題大作，很多事情笑一笑，神經放大條一點，這樣就好了。

柯文哲今早出席松山慈祐宮三獻大典後接受媒體聯訪，媒體詢問他怎麼看民進黨台北市中山北松山立委參選人吳怡農，近日對他的一些批評，沒想到柯文哲竟主動提及蔡壁如轉傳消息惹議一事，語諷表示「蔡壁如在LINE轉一封消息就能上自由時報頭條，如果用同樣標準，現在，大概所有媒體頭條都是我」。

柯接著解釋，他的意思是看看就好，不要當真，世間的事情每一件你都要計較，你自己會先發瘋；看一看、笑一笑就好了。

聽到外界認為蔡壁如身為柯心腹，質疑其背後動機，柯則說，不是啦，我跟你講，人就是這樣，有時就是小題大做，所以我後來連E-mail都沒有在用就是這樣。

面對媒體仍追問所以不是刻意散播嗎？柯笑著要媒體拿出手機，看看你裡面有幾條消息傳來傳去，並重申很多事情笑一笑，神經放大條一點，這樣就好了。

此外，柯文哲夫人陳佩琪昨在臉書爆料，日前拜訪前總統陳水扁時，談及總統蔡英文一開始稱要合作，她回說小英說是選對會決定的啊，她也沒辦法，讓陳水扁直呼「講肖話」，選對會應是向小英報告，怎麼會是做決定的。柯文哲今參拜慈祐宮被問及此說法，推稱「我記不清楚了」。

柯文哲受訪時先是笑說，「我每天都被這種爆料嚇死，一下阿扁、一下陳佩琪，陳佩琪寫什麼？」隨後他說，「現在怎麼每個人記憶力愈來愈好，我都記不清楚了，阿扁記憶力變好了，陳佩琪記憶力也很好，所以我就說我記不清楚了」。

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