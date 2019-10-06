美台國防工業會議 這些議題料成討論重點...

2019-10-06 23:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度「美台國防工業會議」在美東時間6日登場，我國代表團已抵達美國，並在美東時間7日起，參加連續2天的議程。此次將分成5個子會議，除將探討各種強度的我國威脅，甚至爆發戰爭時可能遭遇的攻擊手段等，包括假訊息等承平時期威脅，預料也將納入討論之中。

根據「美台商會」公布訊息，今年將延續去年會議，討論我國「整體防衛構想」（ODC），並進一部探討未來我國政治情勢，以及科技、軍備、經費與部隊結構變化，會如何影響整體防衛構想，甚至產生變化。另也將討論我國各種層次威脅、封鎖，甚至爆發戰事時，可能遭遇的攻擊手段與因應方式，並探討美國與其他我國友邦的潛在扮演角色。

值得注意的是，我國受假訊息危害甚深，今年的「美台國防工業會議」除探討中高等級的威脅，另也延續往年探討網路安全議題，著墨於低等級的平時威脅，包括各種政戰作為、假訊息等都納入議題之中，同時就我國整體防衛構想或其他作法，能否因應低強度威脅進行討論。

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