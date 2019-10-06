已修照--PO文稱主管兒刷掉「批韓台大生」 韓粉改口：只是轉發分享

2019-10-06 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕有位蔡姓韓粉先前在臉書上聲稱，自己的兒子在北部任職高階主管，面試到一位台大畢業生批評韓國瑜，最後寫上「永不錄用」刷掉新人，後來蔡姓韓粉遭踢爆杜撰幻想文，被起底的「主管兒子」原來在台中靜宜夜市經營的炸花枝攤生意也受到影響，事發至今，蔡姓韓粉接受媒體採訪時竟改口聲稱，自己「只是看到貼文轉分享」。

根據《東森新聞》報導，蔡姓韓粉上月29日在臉書的「挺韓社團」發文，分享自己大兒子在北部某大公司擔任高階主管，面試問及一位台大畢業生對韓國瑜的看法，在得到嘲諷的答案後寫下評語「品格卑劣，永不錄用」。貼文一出隨即引發熱議，先是有網友指出該主管違反《就業服務法》，最高可罰150萬元，之後有網友肉搜發現，蔡姓韓粉聲稱兒子擔任「北部大公司高級主管」，實際上是在夜市賣深海花枝燒，「韓粉爸」被踢爆後才趕緊刪除貼文。

根據媒體報導，蔡姓韓粉遭網友起底後，兒子的花枝燒攤位生意因而受到影響，蔡姓韓粉今受訪時聲稱，自己也是轉發分享，「原PO不記得了，我只在下面打『請借分享』，就把它PO出來了，怎麼知道PO出來會引來這麼大的麻煩！」蔡姓韓粉還為自己抱屈表示，自己只是轉貼文章，卻引發了巨大的騷動，家庭內也亂成一團，連阿姨、舅舅都打電話來罵人，自己也跟兒子大吵一架。

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