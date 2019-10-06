郭台銘力推黃健庭接班柯文哲 酸李佳芬夫人干政

2019-10-06 18:17

〔記者林良昇／台北報導〕長風基金會今邀請前台東縣長黃健庭演講，前總統馬英九、鴻海創辦人郭台銘都出席，郭台銘在演講後致詞暗酸今天代替國民黨總統參選人韓國瑜跑行程的韓妻李佳芬「夫人干政」，強調台灣夫人的政治文化要像前第一夫人周美青等人學習。

郭台銘今出席黃健庭演講分享台東縣長期間經驗，演講結束後郭台銘致詞，對於黃健庭讚譽有加，強調他在國民黨總統初選期間就認為黃健庭是他副手的不二人選，從來都沒有改變，現在他還是認為當初的選擇是完全正確的。

郭台銘也提到黃健庭的妻子陳怜燕，暗酸今天代替韓國瑜跑競選行程的李佳芬，夫人絕不干政，台灣夫人政治文化要向周美青與陳憐燕學習，這是根本，因為選民是選馬英九、選黃健庭，不是選他的夫人。

郭台銘也說，黃健庭是好人才，國民黨內也有很多優秀人才，有好幾位都在他那邊，為什麼不能被重用？好好被發掘，國民黨的系統有問題。郭還提出，他有個構想，在台北市長柯文哲2年後退休了，「黃健庭夠不夠當台北市長啊？」力推黃健庭接班柯文哲。

馬英九也在致詞時說，貨出去、人進來、發大財，黃健庭做到了，不是口號，還呼應郭台銘的說法，暗示黃健庭現在賦閒，實在是浪費，「我的意思大家都知道吧？」

郭台銘會後離開時被問到是否挺黃健庭選台北市長？郭台銘說，他是以台北市民立場問這問題出來，大家可以討論，因為他不選了，黃則證明是有能力的人，應該把黃大方推薦出來，不能讓他賦閒。

而在致詞時提到的「夫人干政」，是否意有所指？郭台銘則未多做澄清，要媒體自己去寫，自己去猜。

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