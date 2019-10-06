「國民黨都沒有好人」！陳柏惟超精闢分析被推爆

2019-10-06 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕台中市第二選區立委參選人陳柏惟在YouTube頻道中的一段影片，近期受到網友廣大迴響，他認為「國民黨都沒有好人」，國民黨將和平協議寫入黨綱，所有黨員都必須遵守，投給國民黨等同於想要成為中國的國民。

陳柏惟在影片中表示，國民黨過去在李登輝主政時期，李想要推動國民黨本土化，希望國民黨放棄反攻大陸的口號，真真正正在台灣生根，李認為這是延續蔣經國的政策：「把國民黨的部屬留在台灣，變成真正台灣的國民黨」，2000年陳水扁當選，李登輝被馬英九逼宮。

陳柏惟解釋，馬英九把國民黨本土的性格也一併趕走，因此後來有「台灣團結聯盟」，和民進黨形成「泛綠」陣營，與持有外省、中國性格的國民黨、新黨、親民黨形成的「泛藍」相抗衡，因此可知「藍是中國，綠是台灣」，如果綠色代表台灣，那台灣的政黨就必然是綠，藍色的政黨就應該要被趕出去；陳柏惟的分析被網友推爆。

陳柏惟強調，如果未來是兩個綠的政黨，一個是理想型的進步政黨，一個是保守型的傳統大黨，那這樣這兩個政黨，就可以比誰比較親本土，誰比較愛台灣，誰比較有辦法保護我們的國家；現在國民黨乍看之下，或許會被部分民眾稱讚，但該黨將和平協議寫入黨綱，所有黨員都必須遵守、實現這份政治承諾，因此「國民黨都沒有好人」，陳說：「如果你投給中國國民黨，就表示你想要當中國的國民」。

不少網友看完影片後，紛紛留言指出「國民黨在台灣就像九頭蛇存在於神盾局一樣」、「國民黨=國瑜黨=共產黨，應該嚴格防堵」、「我現在比較擔心韓草包中鏢，這樣中共就長驅而入了」、「想當中國人，先把健保卡剪掉再說」、「中共政權用盡一切不擇手段想把台灣給併吞」。

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