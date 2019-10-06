從中國豬瘟疫情看五毛 財經女神：別聽他們胡說八道

2019-10-06 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情嚴重、豬價飛漲，民眾紛紛把平均125公斤的豬養成200公斤「巨豬」，甚至出現500公斤的豬隻，相當於北極熊的重量。財經專家胡采蘋今（6）日表示，去年台灣政府抵抗豬瘟時，出現中國官方隱匿疫情、中國帳號稱漲價是假新聞、親中人士宣稱中國必勝等情形，她提醒大家要謹記在心，「你不應該繼續聽這些人胡說八道」。

《彭博》報導，中國國務院副總理胡春華承認，2020上半年，中國供應豬肉情勢極為嚴峻，面臨1000萬噸的豬肉短缺，超過一整年的全球豬肉貿易。一般養豬戶藉由增加豬隻重量來提高售價，中國種豬提供者「溫氏股份」及多間大型畜牧業集團都表示，要試著把豬「越養越大」。

財經專家胡采蘋今天發臉書指出，去年台灣政府嚴厲抵擋豬瘟時，被罵「惡意汙名化中國」，中國豬價上漲的消息傳回台灣時，五毛帳號更說是假新聞，稱價格便宜根本沒漲，而中國地方政府則隱匿疫情，謊報瘟災得到控制，刪除疫情貼文。

胡采蘋寫道，美中貿易戰第一批關稅報復影響這波豬瘟，許多親中人士斷言，中國會對其他國家採購豬肉，迅速扶植外國豬農，美國必垮，中國必勝等等。現在回頭檢視，她提醒，「不健忘的話，你不應該繼續聽這些人胡說八道」，例如他們說台灣很爛，台灣不聽中國的話會地動山搖。

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