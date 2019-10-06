不甩韓國瑜？首富退黨後 馬、郭同台互動異常熱絡...

2019-10-06 15:17

〔記者林良昇／台北報導〕前行政院長江宜樺主導的長風基金會今邀請前台東縣長黃健庭演講，前總統馬英九、鴻海創辦人郭台銘在郭宣布退選後首度同台，雙方肩併肩坐在第一排，兩人互動熱絡；由於馬曾在造勢場合遭韓粉噓，郭感到不平，對於是否給馬安慰？郭開玩笑說：「要我抱抱嗎？」笑著入場。

郭台銘不參選總統並退出國民黨後，今天首度與馬英九公開同台，出席長風基金會舉辦的黃健庭演講，對於馬郭同台，黃健庭會前受訪時表示，完全是意料之外，馬、郭會來，是他的榮幸。

由於黃健庭曾為郭台銘參選總統的副手人選，郭出席黃演講，被視為力挺副手。黃健庭說，謝謝郭董這麼看重，4他們個多月前都不認識，跟郭走這段，是人生中非常大的意外，他非常感謝郭。

外界認為這場演講成為馬、郭橋樑，黃健庭強調，馬、郭的溝通管道本來就很直接、很暢通，透過這平台讓馬、郭一起坐下來聽，的確是有點意外，這也是郭宣布不選後，馬、郭兩人第一次碰面，他自己也沒想到是透過這平台。

對於黨內整合問題，黃健庭認為，郭台銘是為了國家參選，當初就有人鼓勵郭獨立參選，但郭還是進入國民黨的制度，對這個黨是有感情的，僅管最後很多波折、紛擾，讓郭想要脫離這個黨，無黨一身輕，但郭還是對黨是很深感情，跟很多成員、幹部，包括馬英九在內，有很多深厚情誼，在這樣基礎上怎麼合作對國家好，郭都願意思考。

是否協助國民黨跟郭台銘溝通？黃健庭說，沒有，他份量不夠，郭董不選後他就回到輕鬆自在的生活，現在沒有參與這樣的事務。

馬英九在進入會場前，對於媒體提出的問題，並未停下受訪，僅說：「謝謝」﹔郭台銘在馬之後進場，被問到是否給馬安慰？郭開玩笑說：「要我抱抱嗎？」隨即進入會場，馬、郭兩人則一起進入演講現場，坐在第一排，兩人頻繁談話，互動熱絡。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法