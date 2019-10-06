鄭文燦跟風PO農博動態開箱文 網驚呼：圓圓的農夫

2019-10-06 15:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園農業博覽會今年第3年舉辦，桃園市長鄭文燦為了宣傳桃園農業博覽會，同時吸引民眾到桃園參觀農博，因此也跟上潮流，來個農博開箱，昨（5）日晚間在臉書粉絲專頁貼出近來流行的開箱圖，而且還是加強的動態版。他還打趣表示，因為配合動作太多、腰有點酸。

2019桃園農業博覽會從9月28日至10月27日展開，展期共30天，規劃有5大主題、16展區。這已是桃園第3年舉辦。鄭文燦在臉書PO出動態的農博開箱文，以4張照片做成GIF檔案，在開箱圖中，他躺在農博的造景動物及農具之間動了起來，戴起斗笠，搭配拿起鋤頭、漁網農具的動作，顯得格外有趣。

鄭文燦的開箱圖有斗笠、鋤頭、桃園茶、冠軍米、太陽能播種機、農用無人機、漁網、牛、羊、魚與簑衣等，呼應農博主題。

鄭文燦提到，今年桃園農業博覽會—農情樂陶桃展現由傳統農業到科技農業，再邁向未來的循環農業、智慧農業。他們也首度推出主題夜活動，本屆農博結束後，將轉型為露營、音樂、戶外活動基地，打造嶄新開始。他並在文末回應屏東縣長潘孟安之前的開箱圖hashtag，他說是特別等到農博來開箱，希望透過有趣的動態開箱圖，吸引更多市民朋友與國人，來到桃園農業博覽會參觀，一定不虛此行，滿載而歸。

對此，網友紛紛留言表示，「好可愛」，「開箱還有動圖太可愛了」，「圓圓的農夫」，「這開箱文太用心的」，「目前為止看到最忙的開箱文」，「動畫版開箱文，為桃園農博打廣告，最棒的市長，這才是發大財」。

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