北市遊行「禁蒙面」被徐國勇打臉 柯P：不要讓警察很為難

2019-10-06 14:44

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台北市警察局長陳嘉昌日前在議會接受質詢時表示，在台北市遊行也是不能夠蒙面，以前未落實，未來會執法，但此說卻被內政部長徐國勇打臉。今天台北市長柯文哲受訪護航陳嘉昌，認為應依法行政，要不然就警政署出來講、明定SOP，不要讓台北市警察變得很為難。

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午陪同桃園市立委第一選區參選人陳泓維前往龜山仁德宮參香，柯文哲於參拜後接受媒體聯訪，面對媒體詢問，陳嘉昌表達未來會落實禁蒙面執法被徐國勇打臉，柯文哲先是唉了一聲，然後說，今早他在LINE群組已表達，國家法令在那裡，要怎麼執行叫警政署出來講。

柯文哲坦言，對台北市警察局也覺得他們蠻為難的，因為他們有兩個老闆，一個是台北市長，一個是警政署，警政署一直在下指導棋，他本來跟陳嘉昌說先依法行政，可是長官（警政署長官）常常要求不要依法行政。

柯文哲直言，他是主張依法行政的人，要嘛就修改法令，但如果法令沒有修改就依法行政，並重申他的態度就是，如果覺得法不對要改那就修，「但是不可以法在那裡，再上下變來變去我是不贊成」，所以對蒙面或是台北車站集會遊行，柯文哲喊話，要不然就警政署你講，強調他的態度是應該要依法行政，但如果法在那裡，你不要執行要幹什麼就出來講、明定SOP，不要讓這台北市警察局變得很為難。

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