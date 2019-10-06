幫腔護夫 陳佩琪臉書再酸民進黨

2019-10-06 12:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受網路媒體專訪時，竟轟總統府秘書長陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」，引發輿論譁然；前總統陳水扁則是透露，去年一月，柯文哲夫婦曾來高雄找他，還提到柯文哲不滿民進黨自提人選，一直說要找「戰犯」，「戰犯就是新潮流的陳菊，就是菊姊。」

對此，柯文哲的太太陳佩琪今在臉書貼書和陳水扁合照證實，確實曾去見過陳水扁，當時九合一選舉剛結束不久，不記得是否有提到「戰犯」一事，但有提到選舉。

陳佩琪說，記得當天阿扁問到，不是一開始小英說要合作嗎？怎麼後來會變成這樣子；自己則是回答「小英說是選對會決定的啊 ，她也沒辦法」。

不過陳佩琪說阿扁就是阿扁，真的是見過大風大浪，當過八年總統的人：「蝦米？我嘛做過黨主席，選對會是我任命的耶，我是叫尹去收資料來向我報告，不是叫尹去決定囉？講肖的！」

陳佩琪說，其實事情已是過往雲煙，不久前臉書曾寫過，黨要不要提名，自己決定就好，買賣不成仁義在，本來君子之爭就是「兄弟登山、各自努力」，但我們卻經歷了2018年下半年那場不堪的選舉過程，至今讓她忘不了。

陳佩琪表示，是誰決定自提人選，我們是局外人，無權置喙，誰又是民進黨2018年大敗的戰犯，黨自己去檢討就好，外人也不能說什麼，只是很好奇那一段時間，先生被鋪天蓋地的抹黑、抹黃、抹紅，究竟是誰有此通天本領去操作這個？

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