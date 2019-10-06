馬蔡「芒果乾」論戰 柯文哲：泥巴戰最後一個月要打再打

2019-10-06 12:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕前總統馬英九昨批評總統蔡英文操弄「芒果乾」（亡國感），引發蔡不滿回嗆，種芒果的是馬英九，台北市長柯文哲則稱，芒果是農夫種的；今天柯文哲再度被媒體問及「芒果乾」，他表示，離選舉還有90幾天，雙方要克制點，要互相丟泥巴，最後一個月要打再打。

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午陪同桃園市立委第一選區參選人陳泓維前往龜山仁德宮參香，隨即接受媒體訪問，面對媒體追問馬蔡二人「芒果乾」論戰，柯文哲曾說芒果乾是農夫種的，柯文哲今再度表示，1994年台北市長選舉開始一直到現在，過去整整25年，台灣的政治就是藍綠統獨，他不是認為藍綠統獨不重要，問題是不要把所有問題都簡化成藍綠統獨。

柯文哲進一步說明，他非常清楚，這場選舉如果他沒有選的話，最後總統的選舉又淪落成藍綠對抗，所以大家雙方都在操作芒果乾的概念，所以他才開玩笑講說種芒果的都是農夫，在搞破壞的是政治人物。

媒體進一步詢問，2020年的選舉是誰在操弄亡國感比較嚴重？柯文哲直言，其實都有，他也表示，兩個總統會這樣講讓他有點驚訝，因為離選舉還有90幾天，「雙方克制點」，這個真的要互相丟泥巴，等到最後一個月再講，現在太快啦，還沒那個（選前一個月）就已經重砲伺候，大家克制一下，最後一個月要打再打，我媽媽都說相罵沒好話，一開始罵起來就不會講好話，離選舉還有90幾天，「雙方稍微克制一下」。

媒體追問，柯文哲先前也曾罵過蔡英文操作芒果乾，柯文哲今天對此表示，他之前就講過，2020年的選舉如果是一對一，就是回到藍綠對抗，是很糟糕的局面，到現在都還沒看過雙方候選人在講政策，這是這次選舉比較糟糕的地方。

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