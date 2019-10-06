落實「禁蒙面」遭打臉？柯文哲：警政署出來講

2019-10-06 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府昨發布實施《禁止蒙面規例》，引發全球關注，台北市警察局長陳嘉昌在議會答詢時卻稱未來會落實執法，引發外界議論，內政部長徐國勇對此駁斥「我們不會在集會遊行時禁止化妝」，台北市長柯文哲今日則說，他是主張依法行政的人，「不然就警政署出來講」。

香港反送中持續3個多月，香港政府再頒《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），禁民眾蒙面上街，引爆全港憤怒。北市議員陳建銘昨日於議會質詢時詢問，在台灣集會遊行是否允許蒙面？市警局長陳嘉昌回應時則稱，依《集會遊行法》規定，不能有妨礙身分辨識之化妝，未來會落實執法。不過此說遭徐國勇發文駁斥，強調不會在集會遊行時禁止化妝，並指「關於妨害身分辨識之化裝事項」仍可依個案做必要性考量，並非不分輕重而一律禁止。

綜合媒體報導，柯文哲今日在參拜桃園仁德宮時接受媒體訪問，他針對此事回應說，他是主張依法行政的人，「國家法令在那，要怎麼執行，不然就警政署出來講」，並指他覺得台北市警察局也是蠻為難，「有兩個老闆，一個是台北市長一個是警政署，警政署一直給他下指導棋」、「如果覺得法不對，要改，那就修嘛，不可以法在那上下變來變去」、「你就明定SOP，不要讓台北市警察局變得很為難」。

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