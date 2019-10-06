統促黨慶「 十一國慶」遭驅離 陳學聖：警察沒事做？

2019-10-06 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港歌手何韻詩日前來台參加「929台港大遊行」遭統促黨人士潑漆，統促黨1日更在台北火車站非法集會、違規搭建舞台，慶祝中華人民共和國國慶，被警方強制驅離。對此，國民黨立委陳學聖卻在立院總質詢場合，疑似替統促黨護航，質疑「我們警察沒事做嗎？」

根據《三立新聞網》報導，陳學聖日前在立院總質詢時指出，為什麼法務部竟然六箭齊發，從違反組織犯罪防制條例、集會遊行法、強制罪、毀損罪、公然侮辱罪、恐嚇罪，全部一起六箭齊發，齊發的用意就是希望給社會一個交代、回應社會，但為什麼六箭齊發？拿大砲打小鳥？

內政部長徐國勇回應，這不是大砲打小鳥，潑漆者是統促黨，而且曾經有過很多犯罪紀錄，的確是有組織性、暴力性、集團性。

陳學聖再次提出質疑，統促黨舉辦一個活動叫做「歡慶十月」，請問我們的警察沒事做嗎？那麼多鎮暴警察在台北車站，請院長你們要想清楚一件事情，你不要拿一個中共大帽子，就把很多東西扣上小帽子，那麼多警察在那裡，包含傳言說警政署要求當天現場不可以出現五星旗、當天現場如果有騷動要立即逮人，「哪有這麼多預備性想法？這就是當年白色恐怖被羅織罪名同樣的心理型態」。

行政院長蘇貞昌則表示，中國國家主席習近平1月2日提出一國兩制台灣方案，「這些人從組織、倡議、行動，到舉著紅旗，就是呼應中國，而它又是非法集會，這怎麼能容許呢？」

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