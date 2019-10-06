蔡宜芳護柯P批陳菊 康裕成：她是最沒資格批評陳菊的人

2019-10-06 08:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨立委參選人蔡宜芳發文護航「柯文哲還是柯文哲，但現在的陳菊，令40年前的陳菊失望」，引起民進黨高雄市議員康裕成不滿，痛斥1990出生的蔡宜芳，「是最沒資格批評陳菊的人！」

台北市長柯文哲日前嗆總統府祕書長陳菊「不是你上半生坐過牢，下半生就能為非作歹」，民進黨北市立委參選人吳怡農則在臉書發文說，5年前將票投給柯，但遺憾柯已背離人民當初對他的期待。

沒想到民眾黨立委參選人蔡宜芳卻發文護航柯Ｐ，指「柯文哲還是柯文哲，但現在的陳菊，令40年前的陳菊失望」，並細數高雄負債等陳菊3大缺失，強調這些缺失「不就是40年前那個29歲的陳菊，用她的青春生命，所要反對的嗎？」

對此，前高雄市議會議長、現任議員的康裕成也在臉書反擊，痛斥「蔡宜芳是最沒資格批評陳菊的人！」

康裕成說，蔡宜芳是高雄人，今年甫去柯文哲政府擔任機要，跟著柯文哲的腳步批評「陳菊令40年前的陳菊失望」。

康裕成指出，蔡宜芳1990出生，近30歲，對40年前民主前輩的打拚跟犧牲完全無知。1996年開啟總統直選，她才6歲；她認為台灣的民主是理所當然嗎？好遺憾！

她說，蔡宜芳是高雄長大的孩子，民進黨初在高雄執政時，她僅9歲，對於高雄這20年來的改變與進步，她也視為理所當然，因爲她10歲以後看到的愛河，就是乾淨的；但是她不知財稅制度的不公平、重北輕南的歧視，讓高雄必需自立更生舉債建設！她更不了解台北市卻是制度下的寵兒，佔盡便宜。高雄怎麼跟台北比？「我心疼高雄，她卻如此鄙視她的故鄉高雄！」

康裕成強調，蔡宜芳享受高雄的進步，卻不了解為了台灣經濟進步，高雄早被定位為工業城市，從此注定了這個城市的悲哀及必需付出的重工業、石化業、高污染等代價，進步的代價何其沈重，她卻漠視之！

康裕成感嘆說，蔡宜芳可知道，台北的馬路下面是一條條的捷運，高雄的馬路下面卻有一條條會氣爆的石化管線。高雄何其無辜？台北何其有幸！

康裕成懷疑，不用等40年，4年後的蔡宜芳，會不會對今天的蔡宜芳失望？會後悔被奸人所誤導嗎？

蔡宜芳目前就讀清華大學材料工程博士班，去年以無黨籍參選高雄市議員落選，今年到北市府社會局任機要，其父親蔡崇銘是民進黨籍高雄市鹽埕區中原里里長，因此康裕成特別在文末註明「敬愛的蔡爸爸抱歉，我如此寫她，請諒解！」

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