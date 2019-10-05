無法母雞帶小雞？韓國瑜：人有立足點 才會出頭天

2019-10-05 21:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午訪視美濃區農會水蓮田，媒體追問他只有假日拚國政，是否擔心無法母雞帶小雞？他回答說，「人要有立足點，才會有出頭天」，市長任內他當然是重視市政，全力以赴，如要開始拚國政、拚總統大選時，自然會有其他的論述出來。

韓國瑜今天下午分赴大樹、美濃和內門區，訪視冠瀧果菜生產合作社鳳梨果園、美濃區農會水蓮田及內門區農會內外銷集貨場，聽取農產外銷和生產經驗分享，希望藉此帶動其他有意參加農產外銷的農民團體，共同凝聚產銷能量。

農業局長吳芳銘指出，美濃的水蓮種植面積約100公頃，全國9成以上的水蓮從美濃產出，年產值達3億元，由於美濃是客家文化原鄉，配合發展休閒旅遊，水蓮同時成為餐桌上最具客家風情料理之一，水蓮的產銷結構穩定、價格不易波動，可穩定出貨且具有產銷履歷，在外銷上具有優勢，近年來在加拿大、香港都頗受好評。

吳芳銘說，高雄芭蕉種植面積388公頃，其中，內門區栽種芭蕉面積約170公頃，佔全市芭蕉栽種面積43.8％，大多種植於山坡地，內門惡地形種出的芭蕉氣味香濃、口感Q彈，相當受消費者青睞，目前已有51戶芭蕉農民取得產銷履歷驗證，驗證面積達39公頃，內門區農會特地結合芭蕉、地質及文化風格，打造「惡地芭蕉」品牌。

內門區農會總幹事洪輝煌說，未來將持續擴大產銷履歷面積，並將集貨場區重新規劃設計，提高集運能量，預計明年與家樂福合作，讓消費者品嘗到美味的春天惡地芭蕉。

韓國瑜說，將與農民並肩作戰一同成長，同時也呼籲需兼顧農產的品質，讓消費者有信心，他說，他人在高雄市政府，一定會全力衝市政，這是肩膀上的責任，讓高雄市各行各業能享受到高雄市政府更好的服務，是他責無旁貸的任務，他並強調，「人要有立足點，才會有出頭天」，如要開始拚國政、拚總統大選時，自然會有其他的論述出來。

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