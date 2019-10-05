統促黨10/1北車非法集會 北市議員批：警局延遲通報、執法卸責

2019-10-05 20:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員吳沛憶今日在市議會警政衛生部門質詢時，公布10月1日市警局與公園處的處理流程時間表，發現市警局當日下午1點半就得知並到達統促黨在北車南二門廣場搭舞台，卻遲至3點20分通報廣場管轄單位的公園路燈管理工程處，拖延2個小時，台北市警察局明顯有疏失，痛批柯市府碰上紅色、SOP斷線。

吳沛憶指出，統促黨10月1日在北車違法集會，市長柯文哲稱對此事態度就是依法行政，但這並非簡單事件，統促黨早在前一天在反送中遊行出現潑漆行為，警局應慎重以對，但市府對違法都沒處理，等同告訴市民任何團體沒申請的集會遊行、違規搭舞台沒關係，事後只要罰2400元就沒事。

對此警察局長陳嘉昌回應，因為事先不知道統促黨在北車南二門廣場辦活動，統促黨前年、去年是佔用道路集會遊行，且警察管的是道路，因此注意的是北車周邊道路，後來中正一分局同仁在執行樂生療養院陳抗，才發現統促黨在搭建舞台，經查才發現權管機關是公園處。

吳沛憶追問，何時通報公園處？陳嘉昌說，大約3點半左右，當時1點半得知因為當時同仁忙部署模擬處理情形，也擔心已搭建舞台有人潮聚集，執法怕會引起衝突。

吳沛憶痛批警局縱容，明明依法可以在最短時間拆除舞台，卻延遲2小時通報公園處，顯然有疏失。接續質詢的北市議員王閔生也說，統促黨公然挑戰市府的公權力、挑戰警察，他要求未來若有類似狀況，執法應更強勢。

陳嘉昌對此強調，沒有延誤通報，是因為事先不知道，但警局對於統促黨此次行為也相當不滿，因此蒐證移送法辦，並對此事作檢討，未來會加大執法力道。

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