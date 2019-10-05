香港禁止蒙面 學者：林鄭月娥引蛇出洞

2019-10-05 16:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港特首林鄭月娥昨天宣布引用緊急法訂定「禁止蒙面規例」，陸委會諮委、台師大政研所教授范世平今天在臉書指出，林鄭月娥引蛇出洞，讓香港進入戒嚴狀態。

范世平說，林鄭月娥選在週五宣布「禁蒙面法」，就是故意要讓民眾在週末、週日因為憤怒而上街頭，越亂越好，如此林鄭就可以名正言順的使用更多「緊急法」的強制作為，宵禁與戒嚴都有可能。

范世平認為，「反送中」走到此，「勇武派」凌駕「和理非」（和平、理性、非暴力），已經變成街頭游擊戰，老百姓開始囤積食品，地鐵停擺，中產階級還支持嗎？

范世平分析，雖然提出了「香港臨時政府宣言」，但沒有領導者與決策機制。這個宣言已經是革命了，但革命不能只有戰技，還要有戰術與戰略。如果只有烈士寫好遺書的上街頭衝撞，沒有宗教界、知識界的參與，未來要怎麼走？

范世平表示，廣東人果然是硬頸，到現在4個月沒打散，難怪孫中山的革命，廣東人總是衝在前面。林鄭也沒有退讓的空間，而港府與抗爭群眾毫無互信，林鄭只能更強硬，「勇武派」也會更激進。

范世平認為，「反蒙面法」真的很蠢，民眾不會接受，因為蒙面已經變成一種「圖騰」與「象徵」，反而讓大家更蒙面。事實上之所以要蒙面，就是群眾不相信香港的警方與司法。

有人提出許多西方民主國家也有「反蒙面法」，但范世平解釋，是否實施還要看個案，如果政府貿然實施，就要接受議會、輿論與選票的監督。但香港的議會成為橡皮圖章，媒體不敢批判，林鄭也不是民選，所以能肆無忌憚，這哪裡是能與民主政體相提並論的？

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