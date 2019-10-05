李偉華將接國民黨宜蘭縣黨部書記長 主委張建榮有微詞

2019-10-05 17:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣藍天志工團長李偉華，傳出近日將由黨中央指派，接任國民黨宜蘭縣黨部書記長，不過，縣黨部主委張建榮卻對李偉華上任前的對外發言有些微詞，認為都是多餘，李偉華擔任書記長還是歸他管，權力不會大於他；李偉華回應，他擔任書記長做任何事都會尊重主委，目標就是要把明年選戰打好。

原國民黨宜蘭縣黨部書記長王明通上個月心肌梗塞離世，書記長一職懸缺至今；據了解，國民黨主席吳敦義為了明年初總統大選，屬意國民黨總統黨內初選時力挺韓國瑜的李偉華接任，以便地方與韓國瑜團隊溝通，更達到藉由韓國瑜聲勢輔選國民黨宜蘭縣立委候選人呂國華的效果。

李偉華近期針對接任地方黨部書記長一事，透過媒體發言，表示會擔任義務職書記長，響應吳敦義節省開支的人事布局，他還說，目前國民黨在宜蘭的選情不差，宜蘭的競選組織已經就定位，韓家軍也已蓄勢待發。

李偉華也說，國民黨縣議員黃定和不滿宜蘭縣籍立委初選結果，有意脫黨參選到底，他會再與黃定和溝通，希望黃定和能以大局為重。

不過，外傳李偉華與張建榮彼此間有些矛盾，部分地方黨員對李偉華接任書記長也很反彈；張建榮今天受訪時指出，李偉華接任書記長，中央黨部有打電話給他，但李偉華接任主委，權力不會大過他，他更指出，李偉華透過媒體發表很多言論，都是多餘的。

張建榮強調，他擔任主委也沒有拿薪水，縣長、議長也是在他主委任內拿回來，要超越他很難，黨中央派誰當書記長都一樣，職位都在他下面。

對於張建榮說他發言多餘，李偉華回應，擔任書記長，做任何事情一定會尊重主委，配合主委在宜蘭推動任何工作，終極就是把2020的選戰打好。

李偉華說，他本身對黨務也很嫻熟，也參加初選過，對地方上的狀況很熟悉，對於地方黨員對他接任書記長有意見，他會盡量溝通，盼能團結拚勝選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法