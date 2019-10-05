港禁蒙面被批準戒嚴 台權會籲政府對港人落實人道援助

2019-10-05 14:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港反送中條例示威抗議越演越烈，香港政府今起實施「禁止蒙面規例」，遭外界批為準戒嚴狀態。台灣人權促進會今發出4點聲明，除呼籲港府切勿違反「人權捍衛者宣言」，對人權捍衛者進行各種攻擊與騷擾外，聲明也呼籲台灣政府，應盡速召開跨部會協調會議，因應香港已實質進入戒嚴的緊急狀態，研議落實港澳條例的具體制度及配套措施，才能真正達到對港人的人道援助。

台權會聲明指出，過去幾個月來，香港不論是抗爭者還是一般民眾、不論是勇武還是和理非、不論是記者社工還是醫護人員、不論是老人還是未成年者、不論是男性還是女性、不論是本國人還是外國人，每一位勇於發聲捍衛基本人權與尊嚴的在港自由人，早已被蒙面的香港黑警以催淚瓦斯毒氣、警棍、真槍、各式致命武器所攻擊，甚至每天都有高度合理懷疑是被殺害的「被自殺者」一個接著一個地失去生命。但以上這些從來都沒有讓香港人停止抗爭，相信今天的「禁蒙面法」，也不可能輕易撼動香港人反抗的決心，相反的，今天愚蠢的港府行徑只會召喚更多更多香港人，更堅定地走上街頭反抗這個只會濫權、無能治理的政府。

台權會提出4點呼籲，一、港府切勿違反《人權捍衛者宣言》，應立即停止任何攻擊與騷擾人權捍衛者的行為；二、嚴正呼籲港府誠實回應人民的五大訴求，才有可能改變當前香港岌岌可危的狀況；三、再次呼籲台灣政府，應當在此時此刻立即召開跨部會協調會議，提出對嚴重侵害人權的港府進行制裁的具體作為，並因應香港已經實質進入戒嚴的緊急狀態，研議足以落實港澳條例第18條的具體制度與配套措施；四、我國《集會遊行法》第14條目前竟然仍有授權主管機關以「妨害身分辨識之化裝事項」為由，限制參與集會遊行權利的「禁止蒙面」條文，呼籲民進黨政府與立法院應以最快的速度修正延宕多年的《集會遊行法》，廢止禁止蒙面規定，以示對於集會遊行權利的保障；同時也重申集遊法應廢止強制排除與禁制區的條文，以符合公政公約第21條之規定。

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