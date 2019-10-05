「他」有2加分條件被拱當韓副手 韓競辦：確定再對外說明

2019-10-05 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選逼近倒數98天，國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選備受矚目，且傳出許多組合傳言；有媒體獨家報導，指出國民黨立委江啟臣可幫助韓搶青年票、穩定中部選情，有望成為副手人選大黑馬。對此，韓國瑜競選辦公室做出回應，表示關於副手的人選，必定會是符合民意與社會期待人選，確定後再正式向外界說明公佈。

根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息指出，國民黨人士認為，江啟臣若擔任韓副手，有2大條件絕對可以替韓加分，第一、國民黨需要一個具有年輕形象的副手挽救韓國瑜低迷的青年支持度，目前韓在40歲以下的選民幾乎全軍覆沒，「知識藍」和「經濟藍」支持者仍在觀望階段，若江啟臣擔任副手，這些青年票可望能有效回流。

對此，韓競選辦公室做出回應，表示關於副手人選，必定會是符合民意與社會期待人選，確定後再正式向外界說明公布。

有國民黨人士表示，江啟臣形象清新，過去沒有不良紀錄，日前就常會出席各地青工會活動，「也可能是比朱立倫更好的選擇」。

第二加分條件，是江在「中台灣票倉」的能力，2016年國民黨大敗時，江啟臣成功守住台中市立委，是當時少數位陣亡的黨籍立委；2018年台中市長選舉中，江啟臣在黨內初選僅以49.69%小輸盧秀燕的50.3%，可見地方實力相當雄厚。若江啟臣連續韓副手，有助於穩定韓在中部的選情。

然而，江啟臣接受《ETtoday新聞雲》訪問時，強調中台灣在過去幾次選舉中扮演關鍵角色，「不管如何，翻轉台灣政黨輪替這一戰我一定參與，成功不必在我，但爭取政黨輪替一定有我」。

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