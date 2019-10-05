再談日食公投 謝長廷：沒有真相的公投不具意義

2019-10-05 12:11

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕衛福部在去年公民投票前抽查日本5縣食品，並未發現有超標問題但卻未公布，理由是怕在投票前公布會影響公投，對此，駐日代表謝長廷表示，憲法保障知的權利，「沒有真相的公投是沒有意義的」，日方全力配合抽查，一年抽5萬件，抽查結果也都沒問題，但我們不公布，最後卻告訴日方「公投過了要再等兩年」，好像「裝肖仔」。

謝長廷4日與駐日台媒記者茶敘再提到日食問題沒有解決，對台灣爭取加入CPTPP「比較吃力」，他指出，衛福部在公投前就進行抽查，結果都沒有問題，影響比我們自然背景值還小，但台灣動不動就說是媚日、軟骨頭，所以大家就把結果封存起來。日方原本期待我們會通過，但公投結果卻繼續維持管制。謝長廷表示，這都是在損毀台灣的公信力。

謝長廷認為，在明年兩年時間屆滿前一定要繼續討論，把數據都公布出來，否則時間一到又會出問題。他說，沒有知道真相的公投是沒有意義的，不然問人家「你要不要吃核食」、「謝長廷說可以吃核食」、「你覺得他好人嗎？」答案必定是「他是壞人」。

謝長廷說，憲法保障知的權利和表現的自由，表現的自由是建立在知的權利之上，「不然的話，希特勒時代也有投票，但人民沒有知的權利。」他還說，假消息為何不可原諒？因為是在破壞憲法上的權利，在戒嚴時代、軍國時代，人民也是上街遊行熱血沸騰，但人民並不知道真相。

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