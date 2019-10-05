韓國瑜的「米魯」變高雄吉祥物？新聞局：沒有長得一模一樣啊

2019-10-05 12:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員陳致中今天在議會質詢時，批評新聞局拍馬屁，韓國瑜的柴犬「米魯」竟然變成高雄市的吉祥物。對此，新聞局長王淺秋否認拍馬屁，強調「並沒有長得一模一樣啊！」

陳致中拿出高雄市新聞局業務報告封面，強調高雄市吉祥物「高熊熊」被消滅了，變成柴犬叫做「來福」，其實就是韓市長的寵物狗叫做「米魯」，「你以為改個名字，大家就認不出來嗎？」

陳致中說，新聞局不要拍馬屁，這隻狗很有名，韓市長直播時也會餵牠吃飯，在造勢大會上，市長夫人李佳芬也曾牽「米魯」上台，當時是全國鎂光燈焦點。

陳致中質疑，韓市長的狗為什麼變成吉祥物？當時的高熊熊是經過民眾票選的，呼籲新聞局不要拍馬屁拍過頭，「這本新聞局的業務報告，根本就是韓國瑜競辦的文宣報告，應該要嚴守行政中立！」

陳致中還批王淺秋說，「局長是市長的化妝師，不要每天在嗆行政院長，日本外賓遲到是市府聯絡失當，還在笑外賓」，請王淺秋謹言慎行，不要當豬隊友，不要丟高雄的臉、丟台灣的臉。

對此，王淺秋反駁說，剛剛主席講說高雄吉祥物不是花媽，可是市府新聞局過去就是花媽，還有花媽的公仔，現在還躺在倉庫裡面，「請問是花媽比較拍馬屁，還是米魯呢？」

王淺秋強調，我們希望一個吉祥物是可以長久使用的，所以並沒有用市長相關、或市長本人作吉祥物，一隻狗，有一個認同、有柴山，又長得很可愛，「並沒有長得一模一樣啊！」

王淺秋說，牠就是一隻柴犬，可愛吸引的標的，希望用獨特的魅力，一起做宣傳而已，也不是消滅高雄市政府的吉祥物，一樣有「高通通」、「高熊熊」，新聞局辦了多場同樂會，很多小朋友都很喜歡，基本上就是一個讓城市更豐富、多元的概念，沒有什麼好拍馬屁的。

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