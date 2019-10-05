藍營拚大選月中再推撲克牌 這次主打「地表最強酬庸王」

2019-10-05 12:17

〔記者施曉光／台北報導〕為了挽救轉弱的大選選情，國民黨打算從喚醒人民對蔡英文政府「負面印象」的手法，展開絕地反攻，被黨中央視為選戰利器的首波主力文宣「地表最強酬庸王」撲克牌，在副主席兼秘書長曾永權親自專案召集並多次開會商議後昨日終於定稿，預定本月中旬將正式推出。

「地表最強酬庸王」撲克牌封面印有「有民進黨的關係，真好！」極盡諷刺綠營酬庸文化，4種花色共52張的撲克牌版型，每張牌都有一位酬庸人物，並區分為「敗選者聯盟」、「菊權升天」、「只酬庸、無專業」、「黑機關連線」、「DPP金庫」、「肥龍再添」、「華航（易飛衝天）」、「輕雲直上」、「DPP企業軍」等9大類人物。

至於每一副牌都有的2張鬼牌（JOKER），國民黨選定分別由前總統陳水扁，以及褡乘高鐵遺落3百萬現金的民進黨立委陳明文作為代表人物。

其中做為4種花色的最大牌A的代表性人物全部都是被歸類在「敗選者聯盟」，也就是去年分別參選新北市長、高雄市長、台中市長、雲林縣長並落選的行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍以及中選會主委李進勇。

由於去年9合1選舉推出的「幹話撲克牌」引起社會注意並成為話題，因此國民黨今年把「地表最強酬庸王」撲克牌視為選戰利器。

黨內人士指出，高層十分重視，光為這套撲克牌的設計與代表人物的挑選，曾永權就至少3度親自召集開會研商，與文傳會籌劃幕僚一起絞盡腦汁，並隨新聞時事議題發展，多次調整54位人選名單，直到昨天下午開會才定稿。

黨內人士表示，「地表最強酬庸王」撲克牌近日就會正式發包印製，預定在選戰逐漸趨熱的10月中旬正式推出，做為藍營2020大選的主力文宣品之一，屆時還要召開發表記者會宣傳，並將透過各地方黨部發售募款，目前售價尚未確定，預定會先印製5萬份，日後再視狀況加印發行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法