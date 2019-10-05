榮耀分享全民 2019台灣英雄大遊行國慶日登場

2019-10-05 12:16

〔記者李欣芳／台北報導〕2019台灣英雄大遊行將在下週四國慶日當天登場，今年台灣選手征戰各地，包括在世界大學運動會、第45屆國際技能競賽等賽事拿下佳績，同時為台灣棒球國手在11月即將投入世界棒球12強比賽、2020東京奧運賽加油，當天遊行隊伍將在國慶大會與花車展演共同呈現，並於周邊道路進行大遊行，將讓國人一睹英雄風采，也將榮耀分享給全民。

中華職業棒球大聯盟、文化總會等單位今天下午2時將在總統府新聞中心舉行「2019台灣英雄大遊行」宣傳記者會，包括中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢、文化總會副秘書長李厚慶、12強中華隊選手吳昇峰、技能金牌選手楊婷喻等人都將出席。

台灣選手今年7月在義大利拿坡里舉辦的世界大學運動會拿下9金、13銀、10銅，寫下境外世大參賽最佳成績；U18更阻斷美國5連霸，摘下隊史第三冠，登上世界之峰。8月底台灣技職菁英好手，也在第45屆國際技能競賽事中，與同場來自全世界63個國家，超過1300名選手的競技下，奪下5金5銀5銅23優勝，榮登世界第4名佳績。

文化總會表示，為凝聚國人力量，替台灣技能英雄們喝采、肯定與鼓勵，也為棒球國手加油，2019台灣英雄大遊行隊伍將在國慶大會當天上午10時54分左右，在憲兵快反連的帶領下，行經國慶大會觀禮台前，其後國慶籌委會的花車展演緊接在後。

遊行隊伍將於行經大會觀禮台後，在愛國西路集結整隊，預計於11時40分進入市區，於大會周邊道路進行大遊行，包含館前路英雄谷，藉此感謝選手的付出與努力，也讓國人一睹英雄風采，將榮耀分享給全民，今年包括技能金牌選手楊婷喻、世大運網球金牌選手曾俊欣等人都將參加遊行。

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