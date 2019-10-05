小英全國競選總部 最快10月下旬成立

2019-10-05 11:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡總統競辦發言人阮昭雄今日表示，蔡英文總統全國競選總部成立日期，最快將落在10月下旬或11月成立，地點會在台北市北平東路30-1號一樓，全台各地的競選總部也會陸續成立，歡迎民眾到時候來加油打氣。

阮昭雄指出，競總未來還會成立百工百業社團後援會，各地競選總部也會陸續成立，總統蔡英文也會到現場，各個立委候選人競選總部和總統競總是一起的，也會陸續配合各立委候選人來成立競選總部。

阮昭雄說，每一張選票都要極力爭取，因為現在選舉模式與過去不同，希望透過更多形式與選民做溝通，所以競辦推出「一起吃早餐」網路直播節目，不只是年輕朋友，許多年長朋友也有在看Youtube，可以讓選民參與。

阮昭雄提及，關於年輕族群部份，未來總統將陸續推出更有感政策，會向大家說明3年執政有成的成績，爭取每個選民支持，同時也希望年輕族群能積極出來投票。

此外，針對香港通過「禁蒙面法」戕害民主自由，阮昭雄受訪表示，總統立場是堅持民主法治，香港政府作為是大家所不認同的，會繼續支持民間的反送中運動。

對於台灣「集遊法」的禁止蒙面規定與香港有何不同？阮昭雄指出，「這就由相關單位進行回應」，要重申對香港朋友爭取民主自由，「我們是支持的」。

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