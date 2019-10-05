獨家》空軍啟動「天龍操演」 今年將首次選出王牌飛行員

2019-10-05 11:38

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層官員今天指出，空軍已展開年度「天龍操演」，並分階段實施實兵演練，今年度的操演將著在實彈射擊與各型戰機對抗，並比照歐美空軍實戰訓練模式，選拔出包括飛行丶炸射丶偵潛各類競賽冠軍，官員說，今年特別的是，還將首度選拔出在各項競賽中都表現優異的「王牌飛行員」，做為空軍飛行員的標竿英雄人物。

空軍司令部政戰主任王純雄中將今天指出，為激勵團結士氣，凝聚向心形塑空軍精英飛行、地面部隊人員，108年天龍操演規劃獎項計有：（空勤）空戰王、箭靶王、炸射王（均為王牌飛行員）；（地面部隊）為神槍手（輕兵器射擊）手、步槍。其餘獎勵計反潛、攔管、飛彈、防空均採獎牌及獎金激勵部隊

「王牌飛行員」名詞是在第一次世界大戰開始出現，指的是擊落5架以上敵機的飛行員，而後歐美丶共黨國家也先後衍生出自己的「王牌飛行員」機制，美國在紅旗演習中就有各類訓練項目的冠軍，台灣飛行員在美國受訓時，也曾參與相關訓練並且奪得獎項；中國飛行員則是在2011年開始設立「金頭盔獎」，能拿到金頭盔獎的中國飛行員就是年度的王牌飛行員。

軍方官員指出，我國空軍年度的「天龍操演」也就是年度戰術訓練總驗收，已在9月底正式啟動，今年將分階段進行各項實戰訓練，包括各型戰機的對抗丶各型空對空及空對海飛彈實彈射擊，以及對海面水下偵潛作戰丶對地面目標的實彈炸射等等，除了會產生各項訓練競賽的冠軍之外，今年還將選拔出「王牌飛行員」，將成為飛行員的標竿人物。

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