中國稱有台灣藝術家參與十一晚會 結果僅2歌手出席

2019-10-05 09:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共建政70週年日前舉辦的十一國慶文藝晚會上，台灣歌手王力宏與張韶涵與引發議論的親中香港演員成龍等人一起合唱由朱海作詞、舒楠作曲的「不忘初心」，這首歌曲是中國政論宣傳片的主題曲，圍繞在中國領導人習近平的理念。而在他們演唱之前，中國歌手韓磊、孫楠也歌頌習近平的豐功偉業，也有穿著中國解放軍服裝的表演者，演唱「強軍戰歌」。

中國國務院新聞辦公室於8月29日舉行記者會，說明在北京人民大會堂舉辦的文藝晚會時，中國文化和旅遊部副部長李群表示，「晚會有來自港澳和台灣地區的熱愛祖國、維護一國兩制和祖國和平統一的藝術家。」

在中國國務院辦公室記者會後，外界好奇有哪些台灣人參與？知情人士說，真正在晚會演出僅王力宏與張韶涵兩人。不過，王力宏與張韶涵所唱的「不忘初心」，是中國政論專題片《不忘初心繼續前進》的主題曲，該政論專題片是由中共中宣部、中央軍委政治工作部、中央電視台聯合製播，「圍繞習近平為核心的黨中央治國理政，展現决策理念，展示中國經濟社會全面發展的實踐和成就。」還獲得中國第十四屆精神文明建設「五個一工程」歌曲類優秀作品獎。

此外，也有不少台灣藝人在社群網站貼文「祖國生日快樂」、「我愛你中國」等，包括林瑞陽、張庭、黃安、陳喬恩、歐陽娜娜、焦恩俊、唐禹哲、伊能靜、林志玲、李威等人紛紛表態，其中李威甚至寫下，「我中國血，中國骨，中國心」。

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