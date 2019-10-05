韓國瑜民調低 李艷秋：支持者很鐵、討厭他的人更鐵

2019-10-05 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選進入百日倒數階段，國民黨總統參選人韓國瑜近來民調持續下滑，對此，資深媒體人李艷秋指出，韓國瑜的問題不在支持度落後，在於「討厭度領先」，更建議韓應展現「誠」、收起「偽」，才能促使淺藍、中間、游移票歸票。

李艷秋昨日在臉書專頁「李艷秋的新聞夜總會」貼文指出，韓國瑜目前的困境在於「支持他的很鐵，討厭他的更鐵」。從8月開始的民調，韓的支持度普遍落後蔡英文10個百分點左右，且討厭度幾乎都超越蔡20個百分點，支持誰有可能受氛圍或親友影響，但討厭一個人的情緒張力，一旦產生後就很難回頭。

李艷秋分析，韓應正視三大面向「蔡英文撿到槍、韓粉到處樹敵和自己本身的領袖高度」，香港反送中、私菸案、陳明文300萬、南方澳斷橋、斷交七國，韓國瑜應拿出對這些議題的立場和解決辦法，但卻只看到韓整天擔心市政被檢討，更直言「這麼在乎市政，為什麼當初不好好留在高雄」，韓須認清，他不是個只管有無放颱風假的地方首長，他得告訴選民若當總統，能和蔡英文主政時有何不同。

針對不少「韓粉」的激進言行，李艷秋直言「韓粉到處樹敵，孫大千鼓動之功不可沒」，在韓流橫掃時，韓倚重的幕僚如孫大千，動輒對質疑的聲音發出追殺令，但這樣膨脹忘形，只會讓人懷疑韓的用人智慧。

李艷秋表示癥結點仍是韓本身「為何好不容易當選市長，就立刻要選總統這個疑問，一直沒有明確答案，但卻是許多想支持的人跨不過的坎」，去年的韓國瑜，已經回不去了，未來3個月，韓國瑜如何展現「誠」，收起「偽」，是淺藍、中間、游移票是否歸位的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法