柯文哲「台灣民眾黨」有異議？ 附議不足未成案

2019-10-05 01:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，因台灣民眾黨是日治時期民主前輩蔣渭水最先創設政黨名稱（已於1931年解散），引發各界議論。前南市副市長、前國發會副主委曾旭正在公共政策網路參與平台，以「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者應不允同意登記」提出異議，8月5日檢核通過，自次日進入附議階段，10月4日最後期限，未達5千人成案門檻，政府確定不必回應了。

不過，附議數3473票，討論投票數卻飆到8995票，將近附議數的2.6倍，跟過去附議成案情況「大反差 」，也打破歷來未成案的紀錄，讓網友很納悶，也有人抱怨操作平台「點」不進去。

異議派的認為，「明顯利用近代先哲無形文化資產的意象，遂行私我其他主張，含糊認同，騙取、巧奪不知請者的支持以達到個人不同於先哲政治主張的目的」；「蔣渭水先生創立之台灣民眾黨是歷史資產，有其歷史定位與價值，不宜扭曲抄襲據為個人濫用」。

但也網友不以為然，「我真不知道，日據時代的事情，跟中華民國的事情，有什麼好搞混的」、「只要選舉有期到了，就一堆看到影子就開槍的到處跑！一個名字真的就可能搶到票？ 你們這些執政的把該做的做好才重要吧！」

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