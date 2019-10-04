日本正副首相雙雙拍電祝賀「中華民國108年國慶」

2019-10-04 23:49

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕台灣駐日本福岡辦事處4日提前舉辦國慶酒會，日本首相安倍晉三及副首相麻生太郎不但致電文道賀，還雙雙以「中華民國」稱呼台灣，十分罕見。

安倍在賀電中「恭賀中華民國108年國慶節酒會盛大召開，並祝國運昌隆」，署名為「內閣總理大臣安倍晉三」，署名副總理兼財務金融擔當大臣的麻生也同樣祝賀中華民國108年國慶節，並希望兩國加深友好關係。

東京的駐日代表處也預定8日舉辦國慶酒會，安倍的母親安倍洋子今年也將連續第3年出席。駐日代表謝長廷今天和駐日台媒記者茶敘時表示，雖然目前正處於日本臨時國會召開期間，不夠目前已知有幾十位國會議員會出席，另外，今年日本國會議員組團到台灣參加雙十國慶人數高達30多人，是謝長廷到任3年多來最多的一次，謝長廷表示，在臨時國會召開期間實屬不易。

福岡辦事處今年的酒會以「勇敢自信、世界同行」為主題，駐福岡辦事處處長陳忠正說明台灣守護民主、捍衛自由，支持香港爭取民主自由的立場。酒會現場提供台灣特色產品做為伴手禮包括台東紅藜點心、鬱金薑黃、桃園木筆、高雄環保袋、台中青花瓷鋼珠筆、名片盒、新竹手工皂、宜蘭金棗等等，以及台灣珍珠奶茶等。

福岡的國慶酒會共有多名日本國會議員及駐日總領事館人員出席，包括在現場演出助興的福岡工業大學管樂隊演奏及僑界與日本友人組成的合唱團等共650人參加。

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