蔡英文酸韓國瑜講話還有公信力嗎？ 韓競辦嗆：最會講幹話

2019-10-04 19:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天受訪時談到國民黨總統參選人韓國瑜，稱「他講話還有公信力嗎？」韓國瑜競選辦公室回嗆，最會講幹話的就是蔡英文，並搬出6個問題想問蔡總統。

韓競辦指出，第一、蔡英文身為中華民國民選總統，口口聲聲要捍衛中華民國，在公開場合時卻多次以「這個國家」稱呼，甚至連總統府前的國慶牌樓都變成了「媽咪門」；就算只是廠商測試，光明正大打上中華民國四個字，很難嗎？

二、南方澳跨港大橋坍塌造成6條人命死亡，台灣港務公司董事長坦承有8座橋從來沒檢測過。另外從2016年蔡英文上任後，台灣港務公司曾換過3任董事長，吳盟分、吳宏謀、吳宗榮，但3位毫無港務工作經歷，這難道不是政治酬庸嗎？

三、蔡英文三番兩次強調台灣駐紐約辦事處的大樓，是自己擔任行政院副院長時要求購置，儘管陳前總統打臉，那是前行政院長游錫堃任內購置的，但蔡英文仍堅不認錯；直到10天後才終於坦承自己記錯了，為什麼愛說謊？

四、普悠瑪翻車到現在快一年時間，3名台鐵員工被列為被告，但3人都不認罪。蔡政府只急著讓台鐵局長鹿潔身下台、切割止血，整起事故到現在仍疑點重重，為什麼真相不敢大白？

五、私菸案只是超買，300萬元的皮箱只是要拿去給兒子開店，這些話有公信力嗎？

六、跟「被過世」的教授道歉了嗎？

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