韓國瑜妻子李佳芬 因為這個原因落淚了

2019-10-04 18:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜妻子李佳芬今天在基隆市落淚了！

李佳芬今天到基隆參與總統提名人韓國瑜、立委提名人宋瑋莉聯合競選總部揭牌儀式後，私下到謝國樑辦公室，與弱勢家庭面對面溝通；李佳芬聽到弱勢家庭的個案忍不住哽咽，幾度轉身拭淚，李佳芬一一聆聽輕輕拍撫每個人，呼籲大家不要放棄，勇敢面對往前走，相信總是能夠找到出路。

前立委謝國樑目前是國民黨總統提名人韓國瑜選舉策略小組成員、韓國瑜與宋瑋莉聯合競選總部總幹事，謝國樑幫李佳芬在基隆行程中安排與弱勢家庭座談，讓李佳芬了解弱勢家庭的辛苦。

座談會中，有位退休工人因為有一眼的眼角膜手術失敗，生計困難，還有年紀大的聽障者，找工作不易，也有老年病纏身的阿嬤獨力撫養孫子，每個人都有自己的人生苦難；讓一旁聆聽的李佳芬幾度轉身拭淚，弱勢者的人生考驗也讓謝國樑感動哽咽。

李佳芬說，她們家小時候也是很辛苦，她能深深體會大家的困難，她每次看到新聞報導有人面對生活困境，帶著小孩去走絕路，她都很難過；她相信，大家把問題講出來，一起想辦法來解決，不要放棄。

李佳芬今天代替韓國瑜到基隆連趕三場，先是出席韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部的揭牌儀式，隨後再出席與弱勢團體座談，最後再到慶安宮拜媽祖，除了弱勢團體座談不對外開放，其他兩場李佳芬都受到熱情的歡迎。

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