《禁蒙面法》已牴觸基本法！ 律師呂秋遠：代表香港已死

2019-10-04 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥引用緊急法，宣布從5日凌晨0時起實施「禁蒙面法」。對此，律師呂秋遠表示，外界之所以只說此事「形同戒嚴」，是因為香港沒有戒嚴法。呂也指出，林鄭的法源不但有問題，而且違反基本法。而香港行政單位透過所謂的緊急法來制定、實施一套沒有經過民意討論的「法律」，更代表「香港已死」。

呂秋遠今（4）日在臉書PO文表示，許多民主國家都有反蒙面法的規定，香港不是第一個。但是這些國家實施反蒙面法，是透過民主程序制定，而且這些國家的民眾不用擔心秋後算帳。呂秋遠指出，現在香港行政單位透過所謂的緊急法來制定、實施一套沒有經過民意討論的「法律」，代表什麼意思？「代表香港已死」。

呂秋遠說，緊急法是1922年的《緊急情況規例條例》，一旦特首及行政會議認定情況緊急、公共安全受到危害，可繞過立法會，自行訂立「合乎公眾利益」的規例。不過這套等同於戒嚴法的「法律」，在1997年香港基本法實施以後，基本上就已經失效。

呂秋遠表示，根據香港基本法第18條規定，如果有危急國家統一或安全的動亂，香港特區政府不能控制時，才由全國人民代表大會常務委員會決定香港特別行政區進入緊急狀態。換句話說，香港特區政府無權宣佈緊急狀況，而是應該由中央政府宣佈。而根據基本法第8條規定，緊急法既然與香港基本法牴觸，那麼應該無效。

呂秋遠表示，「簡單的說，就是香港政府無權宣佈緊急狀態」，自行跳過立法會制定反蒙面法，這是違反中華人民共和國憲法與香港基本法的。就像是台北市沒有權利自行宣佈戒嚴一樣。因此，反蒙面法的制定與實施都違反基本法，「林鄭竟然自詡為習總，自行決定香港進入緊急狀態，這樣的法律是否值得遵守，恐怕非常有疑慮」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法