香港發布《禁蒙面法》 黃捷憂：這只是第一例

2019-10-04 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今日發布《禁止蒙面規例》，香港教育局也向全香港學校單位發信，要求校方提醒學生及家長，校內外均不可戴口罩或遮住容貌。對此，高雄市議員黃捷表示，此次林鄭月娥援引的《緊急情況規例條例》是「直接繞過立法會」，《禁蒙面法》只是第一例，未來難保不會有其他更荒誕、更侵犯人權的規例出現。

香港特首林鄭月娥今日宣布，引用《緊急法》所給予之權限訂定《禁止蒙面規例》，將於明（5）日凌晨0時起正式生效。對此，黃捷指出，此法是直接跳過立法會，援引《緊急情況規例條例》而制定。《禁蒙面法》生效後，最高刑罰為監禁1年或罰款2萬5000港幣（約新台幣9萬8500元），條例中更明言禁止在公眾活動中蒙面，警方有權在公眾地方要求任何人除下面罩，若該人士拒絕，一經定罪，違例者可被監禁。

黃捷表示，此法一旦上路，不僅上街抗議的香港民眾喪失隱私權，更可能因此被港府透過「警方密錄器」或「監視器」等形式紀錄面容，在事後進行追蹤及抓捕；此外，更令人擔憂的是，此次林鄭月娥援引的《緊急情況規例條例》，也就是一旦經特首及行政會議認定香港處於緊急情況、公共安全受到危害時，便可直接繞過立法會，自行訂立「合乎公眾利益」的規例。

黃捷擔憂地說，《禁止蒙面規例》只是第一例，未來難保不會有其他更荒誕、更侵犯人權的規例出現。她強烈譴責並呼籲港府，撤回此等惡法，並立即回應香港人民的五大訴求，歸還給香港人民應有的自由與安全。

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