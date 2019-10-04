藍營基隆議長脫口說：把韓國瑜留在高雄會害死高雄人

2019-10-04 15:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜夫人李佳芬今天代夫出征，前往基隆參加「重返執政、撥亂反正」黨務幹部輔選會報，韓粉擠滿基隆市黨部。外界質疑韓國瑜當選高雄市長才半年，又跑去選總統有失誠信；身兼韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部主任委員的基隆市議長蔡旺璉致詞時更脫口說：「把韓國瑜綁在高雄是害死高雄人，也害死台灣人。」

蔡旺璉說，大家都用誠信來質疑韓國瑜，說他落跑去選總統，韓國瑜現在在高雄雙手雙腳被綁住，他因為民意興起、非韓不可，為了代代子孫，怎能不把韓國瑜放出來，應該讓韓國瑜從高雄市擴大到總統、領導台灣；坊間說他做半年就選總統，韓國瑜自己也不知道他會贏市長，他根本沒想過會選總統。

蔡旺璉說，雖然現在媒體輿論一面倒，整天黑韓，但只要韓國瑜打個噴嚏，電視就整天播不完，這是國民黨現在的難處，時空背景變換了，民進黨空軍、海軍、陸軍一直抹黑他，。

蔡旺璉說，他們一直拜託副主席，在韓國瑜11月初出國之前到基隆一趟，讓挺韓的人打一個強心針，雖然基隆人口少，但韓國瑜來1個小時也好，2個小時也好，將基隆台灣頭的精神展現給大家看。

李佳芬致詞時說，很感謝今天基隆重要社團幹部都站出來，韓國瑜不會忘記基隆，基隆對他的好，他都放在心上，絕不會因為基隆人口少就放在後面，這一點她請大家放心。

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