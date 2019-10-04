再稱沒罵過人 韓國瑜回批蔡英文詐騙、執政無能

2019-10-04 16:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天聲稱，選舉至今從沒罵過一個人，今天被總統蔡英文打槍，「他不是才剛剛罵我的嗎？（臉書批小英詐騙）」；韓國瑜今天反擊，自己堅持民主價值、愛與包容，從來沒罵過人，建議蔡英文總統應好好思考一下，執政年3年半是否真的執政完全無能？如果繼續連任，是否有詐騙行為？

韓國瑜昨天偕同國政顧問團舉行選前百日活動時說，選舉至今從沒罵過一人，昨晚則透過臉書批評蔡英文政府老是說守護台灣，但他們3年來真正在守護的，不是2300萬人的台灣，而是在守護特定團體或是政黨派系的利益，這不是守護，這是詐騙。

總統蔡英文今天上午到屏東潮州四春三山國王廟參拜時接受聯訪，對韓國瑜的談話都做了回應，針對韓國瑜的質疑，小英只回應一句，「他講這些有公信力嗎？」媒體追問韓國瑜說自己選舉以來沒有罵過人，小英則笑說：「他不是才剛剛罵我的嗎？」

被小英點名，韓國瑜回嗆，蔡英文總統說守護中華民國主權最用力的就是她本人，其實這3年半執政，看著中華民國對外關係一個接一個斷交，如何守護中華民國主權？

韓國瑜說，這根本不是守護主權，這是詐騙行為。他重申，事實上，從選舉到現在這段時間，自己並沒有罵過任何一個人，即使天天被抹黑、扭曲都是一樣，自己一直堅持民主價值、愛與包容，從來沒有罵過人。

韓國瑜認為，蔡英文總統應好好思考一下，執政年3年半、是否真的執政完全無能？如果繼續連任、是否有詐騙行為？

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