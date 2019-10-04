與親民黨結盟？ 王金平：要看宋楚瑜的意思

2019-10-04 16:00

〔記者王捷／台南報導〕總統大選百日，在郭柯檯面下合作的前提下，親民黨與王金平的關係意外成為互相的政壇浮木，而王金平對總統選舉不斷表態「參選到底」，今天王金平到台南密訪友人，被記者問到參選決心？是否會與親民黨結盟？王金平則指出，要看宋楚瑜的意思，如果親民黨沒有意願分票，那可能老天沒有意思，會安排另一條路讓人走，如果親民黨沒有意願，也會尊重宋楚瑜。

上個月郭柯王3方互相角力，親民黨則成為3方爭取的對象，目前郭台銘退黨，雖然沒有加入柯文哲的民眾黨，但是柯文哲希望郭台銘能帶領民眾黨「小雞」進入國會，不過郭台銘也提出相當條件，雖然沒有任何黨籍，郭台銘組成郭家軍，與柯文哲在檯面下合作。

王金平雖然目前沒有退出國民黨，但又無法獲得國民黨總統提名，因此有政界人士認為，王金平剩下與親民黨合作的機會，否則未來無法與郭、柯較勁，另外親民黨還有一張總統提名底牌沒有打出，但宋楚瑜已4度參選總統，這次是否有能量「御駕親征」？也是親民黨的問題，所以親民黨也有可能將未來賭在王金平身上，互相都是對方的政壇浮木。

王金平今天密訪台南友人，問到他關於親民黨的問題，王金平表示會尊重宋楚瑜，如果親民黨沒有要分票給他，也要尊重宋楚瑜，上天會安排其他路給他走，對於如果合作成功，王金平到底會以總統姿態參選，或是副手，對這個問題，王金平沒有說明，只表示如果沒有合作機會，就將會休息。

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