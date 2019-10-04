南市總預算將重新調整 黃偉哲：被酌予增加預算

2019-10-04 15:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府明年度高達千億元的總預算案上週被市議會程委會「退回」，台南市長黃偉哲今天在議會開議前拜會議長郭信良，有關議員爭取義消協勤經費及社團補助款部分，他也正面回應會加以檢討。不過，事後黃偉哲頗感無奈，他受訪坦言，「被酌予增加預算」。

日前，黃偉哲赴市議會拜訪，會中，無盟總召林阳乙等人對社團補助款一事，強調那是3黨的協商結果，主要是補助希望標準一致，不要非民進黨議員的建議額度只有50萬，但民進黨議員卻有120萬，這有失公平。當時黃偉哲表示會參考其他5都做法，依適法性來檢討，同時也會向民進黨部來轉達。

黃偉哲今天赴市議會進行施政報告，他在議會答詢表示，前兩天他有拜會議長，在那個場合，有議員提出了非常多寶貴的意見，他也承諾議員提出的意見，會帶回檢討。今天他又再度拜會議長。針對議長昨天交代副市長許育典提出了兩點：一是消防的議題，另一個是議員社團補助費的議題。他也承諾，在消防的議題上，相關義消的裝備、訓練、以及保險的部分來加以檢討。

至於議員社團補助費的部份，黃偉哲說，在整個總預算書的部分外，他提出，是不是可以用其他的方式，在經過與各黨各派的議員討論之後，形成一個共同接受的部分再來做回應。

他表示，至於檢討的結果如何？是要有什麼樣的增加？用什麼樣的形式來增加？還是用什麼樣的形式來檢討來減少？還要跟各議員、各黨各派的議員討論。

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